Mal eben nach Bensersiel. . .

Wilfried Koch fährt mit 1905 Kilometer so viel wie kein anderer beim „Stadtradeln“

Altenberge

„Lust am Radeln“, so lautet der Titel einer neuer WN-Serie. Zum Auftakt stellen die WN Wilfried Koch vor, der jüngst beim „Stadtradeln“ in der Einzelwertung auf dem ersten Platz landete. Dafür legte er 1905 Kilometer zurück. Der 64-jährige Koch ist vielen Altenbergern sicherlich schon einmal begegnet. Schließlich radelt er mit einem futuristisch anmutenden Liegerad durch das Hügeldorf und auch zur Arbeit.

Von Martin Schildwächterund