Die Werbegemeinschaft hat seit der Corona-Pandemie auf viele beliebte Aktionen verzichtet. Nun möchte sie am 10. September mit einem kleinen Fest den Marktplatz offiziell eröffnen. Dies kündigte Norbert Fieke, kommissarische Vorsitzender der Kaufmannschaft, an.

Die Corona-Pandemie hat in den zurückliegenden Monaten die Aktivitäten der Altenberger Kaufmannschaft quasi zum Erliegen gebracht. Doch nun kann der Vorstand der Werbegemeinschaft die Zügel wieder tatkräftig in die Hand nehmen und erste Projekte anschieben. Zunächst einmal müssen personelle Weichen gestellt werden. Denn: Nach dem Rückzug von Bernhard Bäumer an der Spitze der Kaufmannschaft hat Norbert Fieke des Posten des ersten Vorsitzenden „nur“ kommissarisch übernommen. Während der Jahreshauptversammlung, die der Vorstand für den 26. August (Donnerstag) anberaumt hat, steht der komplette Vorstand zur Wahl. Und dann soll Norbert Fieke auch als erster Vorsitzender von den Mitgliedern gewählt werden. Die Versammlung findet ab 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus statt.