Maus erschreckt die Gläubigen

St. Johannes Nepomuk ist heute eine Filialkirche der Pfarrei St. Johannes Altenberge. Sie hat eine eigene Geschichte, die mit der Errichtung einer Kapelle Mitte des 18. Jahrhunderts begann. Die Bewohner der Bauerschaft Hansell wollten ein eigenes Gotteshaus, um nicht an jedem Sonntag den oft beschwerlichen Weg zur Pfarrkirche im Hügeldorf auf sich nehmen zu müssen.

Zur Weihnachtszeit wird selbstverständlich auch in St. Nepomuk eine Krippe aufgestellt. Seit 20 Jahren erledigt das Josef Kemper, der zur damaligen Zeit noch vor der Fusion der Kirchengemeinde St. Johannes Baptist und St. Nepomuk im Jahr 2009 Mitglied des Pfarrgemeinderates war. In zwei Jahrzehnten geschieht viel, so steht die Krippe innerhalb der Hanseller Kirche bereits am dritten Standort. „Sie war schon einmal links des Altars positioniert und in der Mitte des Gotteshauses zu sehen“, sagt Kemper.

Standort

Mittlerweile hat man sich für das Areal rechts neben dem Altar entschieden. Dort lässt sich das Krippenensemble mit Jesuskind, Maria und Josef, Ochs und Esel sowie den Hirten und den Heiligen drei Königen besonders gut arrangieren.

Maria und Josef

Ein paar Anekdoten weiß Kemper auch zu erzählen. So geschah es, dass eine Maus die Krippe zu ihrem Domizil machte und während des Weihnachtsgottesdienstes neugierig aus dem Giebel des Stalles lugte. Der vorwitzige Nager blieb nicht unentdeckt und schon begannen die Gläubigen auf die Krippe zu zeigen und miteinander zu flüstern. Bis in die letzte Reihe wurde die Botschaft vom ungebetenen Stallbewohner weitergegeben. Das Mäuslein machte einen beherzten Sprung in Richtung Jesuskind und landete im Stroh. Doch damit war es keineswegs zufrieden. Schnell wieselte es über den Kirchenboden und lief Mitten in das Gotteshaus hinein. „Mit einem Satz waren alle Füße auf den Kniebrettern“, erinnert sich Kemper, nicht ohne noch heute ein wenig schmunzeln zu müssen.

Sprung

Bei einem anderen Weihnachtsgottesdienst bemerkte er kurz vor Beginn, dass das Jesuskind noch gar nicht an seinem Platz lag. Er drückte die Figur seinem kleinen Sohn in die Hände und bat ihn, das Kind in die Krippe zu legen. Kein Erwachsener hätte das geschafft, ohne das Szenario ordentlich durcheinanderzubringen. Der Sohn erledigte seine Aufgabe mit Bravour und das Krippenensemble war komplett.

Sternsinger

Am Samstag (8. Januar) beginnt um 9 Uhr die Sternsinger-Aussendungsfeier in der Pfarrkirche St. Johannes Nepomuk. Anschließend ziehen die Mädchen und Jungen durch Hansell und sammeln Spenden. Der Dankgottesdienst beginnt am Sonntag (9. Januar) um 9.30 Uhr in Hansell.