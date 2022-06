Maximal zwölf Stellplätze ablösen

Ratsbeschluss zum Bauvorhaben an der Kirchstraße

Altenberge

Nun ist der Investor wieder am Zug: In der Ratssitzung entschieden die Kommunalpolitiker, dass für das Bauvorhaben an der Kirchstraße maximal zwölf Stellplätze abgelöst werden können. Bislang wollte der Investor 16 Stellplätze ablösen. Dieses ist den Politikern zu viel.

Von Martin Schildwächter