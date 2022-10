Medikamentenmangel in Altenberger Apotheken

Altenberge

Nur wer billig Medikamente produziert, hat eine Chance einen der begehrten Rabattverträge mit den Krankenkassen zu erhalten. Doch irgendwann geht es nicht mehr billiger – und dann werden Apotheken nicht mehr beliefert. So kommt es auch in den beiden Altenberger Apotheken zu einem Mangel an Medikamenten.