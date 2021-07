Mehr als 4018 Euro für Flutopfer

Das war ein voller Erfolg: Kurzfristig hatte Kirchenmusiker Marco Schomacher (r.) ein Benefizkonzert in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist organisiert. Der Erlös in Höhe von 4018 Euro kommt den Betroffenen der jüngsten Flutkatastrophe in Deutschland zugute.

Hochkarätiges Konzert in der Kirche demonstrierte Solidarität

„Wir helfen gemeinsam“, sagten sich Altenberger Musikerinnen und Musiker und luden am Sonntagabend zu einem Benefizkonzert für Betroffene der Flutkatastrophe in Deutschland ein. Die unter Pandemiebedingungen zur Verfügung stehenden Plätze in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist waren ausgebucht. Der Organisator des Konzertes, Kirchenmusiker Marco Schomacher, spielte Klavier und Orgel. „Die Gemeinde hat sich sehr über die spontane Initiative zu diesem Konzert gefreut“, betonte Pfarrer Stepan Sharko bei seiner Begrüßung.

Klassik

„Ich danke allen für ihre Solidarität mit den Flutopfern“, sagte Schomacher und hob das Engagement der Musiker für den guten Zweck hervor. Für Proben blieb nur wenig Zeit. Umso mehr beeindruckten die starken Leistungen der Interpreten, die den Bogen von klassischen Werken bis hin zur Popkultur schlugen. Solisten waren neben Schomacher die Flötistin Lioba Domann-Koch, Violinistin Uta Heidemann-Diedrich und Gitarristin Lisa Hesener, die von ihr gespielte Songs gesanglich begleitete. Darüber hinaus traten Mitglieder des Ökumenischen Chores unter Leitung von Domann-Koch auf.

Lady Gaga

Nach dem Finale spendete das Publikum großzügig, insgesamt 4018,50 Euro. „Das ist eine beachtliche Summe“, so Schomacher am Montag, „zumal wir die Kirche nicht voll besetzen konnten“. Weitere Spenden stehen bereits in Aussicht.

Insgesamt bestach die besondere Atmosphäre, die das Gotteshaus durch die Auswahl von Stücken wie „A Chloris“ von Reynaldo Hahn (1874 – 1947) oder „Spiegel im Spiegel“ von Arvo Pärt (*1935), beide sensibel für Querflöte und Klavier arrangiert, an diesem Abend erfüllte. Kompositionen der ganz Großen wie Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) und Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) bereicherten in Form der Violinsonate Nummer III, Bachwerkeverzeichnis 1016 und der Sonate II für Violine und Basso Continuo den Reigen der Darbietungen.

Bach

Zwei Songs aus dem Popmusik-Genre kontrastierten den klassischen Part. Mit Gitarrenbegleitung hörte das Publikum „Flashlight“ der britischen Musikerin Jessie J. (*1988), in dem es darum geht, durch eine verständnisvolle Person Unterstützung auch noch auf dunkelsten Wegen zu finden. Von „Lady Gaga“ (*1986) und weiteren Musikern wurde der Song „Shallow“ für den Film „A Star Is Born“ geschrieben. Er thematisiert die Frage des Glücklichseins in der modernen Welt.

Geradezu feierlich endete am Sonntag das Konzert mit dem Lied „A clare benediction“ von John Rutter (*1945), welches das Ensemble des Ökumenischen Chores auf der Orgelempore hymnisch sang.