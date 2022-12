Mehr Gebühren für Müll und Abwasser

Die Abfallentsorgung in Altenberge wird teurer. Einstimmig beschlossen die Mitglieder des Haupt-, Wirtschafts-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses eine Anhebung der Gebühren. Diese sind laut Beschlussvorlage so festzusetzen, dass die entstehenden Kosten damit gedeckt werden können. Der Preis für Rest- und Sperrmüll sei im Juli von 132 Euro pro Tonne auf 145 Euro gestiegen. Der Sockelbetrag von zwei Euro pro Einwohner ist auf 2,91 Euro erhöht worden. „Für einen Haushalt mit einer 120 Liter Restmüll-, einer 120 Liter Altpapier- und einer 120-Liter-Biotonne liegt die Jahresgebühr damit bei 237,72 Euro“, lautet das Rechenbeispiel in der der Vorlage. Im Vorjahr mussten in diesem Fall 216,64 Euro gezahlt werden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet