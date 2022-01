Mehr Jugendliche und junge Erwachsene suchen einen Job

Die Arbeitslosenzahlen in Altenberge und Nordwalde befinden sich auch Ende des vergangenen Jahres auf einem niedrigen Niveau. Das zeigt die Dezember-Statistik des Bezirks der Agentur für Arbeit Rheine. So haben sich in Altenberge 187 (Dezember 2020: 217) und in Nordwalde 179 (Dezember 2020: 196) Frauen und Männer arbeitslos gemeldet.

Kein witterungsbedingter Anstieg

„Auch im Dezember blieb die Lage am Arbeitsmarkt erfreulich stabil“, sagt Reiner Zwilling, Vorsitzender der Agentur für Arbeit Rheine, und führt aus: „Der sonst typische witterungsbedingte Anstieg der Arbeitslosigkeit ist bislang ausgeblieben. Auch die wieder verstärkt aufflammende Pandemie hat bislang nicht zu vermehrten Arbeitslosmeldungen geführt.“

Im Gegensatz zum gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Rheine haben sich jedoch die Jugendarbeitslosenzahlen nicht so positiv entwickelt. So waren im Dezember in Altenberge 18 (Dezember 2020: 17) und in Nordwalde 22 (Dezember 2020: 15) Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 15 und 25 Jahren arbeitslos. „Junge Menschen sind unsere Zukunft. Daher ist es äußerst wichtig, ihnen in unserer Region berufliche Perspektiven zu geben“, erklärt Reiner Zwilling, Vorsitzender der Agentur für Arbeit Rheine und ergänzt: „Die vielfältige Wirtschaftsstruktur sorgt dafür, dass wir in der Region bisher relativ gut durch die Krise gekommen sind. Allerdings bleiben große Herausforderungen bestehen.“

Anhaltend hoher Fachkräftebedarf

Besonders der anhaltend hohe Fachkräftebedarf der Unternehmen sei ein wichtiges Thema. Denn mit einer der niedrigsten Arbeitslosenquoten in NRW gehe auch einher, dass qualifizierte Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt häufig nicht leicht zu finden seien, betont der Agenturchef. Die stabile Lage am Arbeitsmarkt sorgte auch dafür, dass Langzeitarbeitslose vermehrt eine neue Beschäftigung aufnehmen konnten. Angesichts der anhaltend hohen Arbeitskräftenachfrage, sei dies ein wichtiger Baustein, um den Personalbedarf der Unternehmen in der Region zu decken. Für die kommenden Wochen rechnet Reiner Zwilling allerdings damit, dass die Unternehmen angesichts der dynamischen Entwicklung der Pandemie kurzfristig zurückhaltender bei der Einstellung von neuem Personal reagieren.