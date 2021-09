Mehr Lebensqualität

Aufgrund der Coronakrise wurde das „Tectum-Wohnhaus Altenberge“ mit etwas Verspätung eingesegnet. In dem Haus an der Billerbecker Straße leben 24 Menschen mit Beeinträchtigungen.

Nach eineinhalbjähriger Bauzeit und inzwischen über einjähriger Nutzung konnte nun die neue Wohneinrichtung „Tectum-Wohnhaus Altenberge“ an der Billerbecker Straße 28 b mit einem Gottesdienst und anschließendem Em­pfang eingesegnet werden.

Die besondere Wohnform umfasst das Wohnangebot für 24 Menschen mit Behinderungen und eine Tagesbetreuung für berentete Menschen mit Behinderungen. Außerdem stehen zwei zusätzliche Plätze, die für einen kurzfristigen Aufenthalt genutzt werden können, zur Verfügung.

Aufsichtsrat

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Franz Ruhwinkel, begrüßte die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Festgäste zur Einsegnung des neuen Wohnhauses der Tectum Caritas gGmbH. Ruhwinkel blickte auf den reibungslosen Bauablauf zurück und richtete seinen Dank an die Bewohner, die in der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie die Entscheidung zum Einzug getroffen hatten und mit viel Elan und Vertrauen in die Arbeit der Tectum Caritas in die neue Lebensphase gestartet sind.

Pfarrer Erdbürger

Während des anschließenden Gottesdienstes machte Pfarrer Heinz Erdbürger in seiner Predigt deutlich, dass es Kirche und Caritas immer um den Menschen geht, so auch beim Neubau des Tectum-Wohnhauses für Menschen mit Behinderungen. „Ich bin dankbar dafür, dass wir karitative Einrichtungen haben, in denen Menschen die Erfahrung machen, dass sie gut durch ihr Leben begleitet werden“, so Pfarrer Erdbürger. Im Anschluss segnete Pfarrer Erdbürger die Räumlichkeiten der neuen Einrichtung.

Geschäftsführer Gregor Wortmann betonte, dass bereits seit über einem Jahr „richtig Leben im Haus“ ist.

Hervorgehoben wurden auch die guten Beziehungen zur Nachbarschaft, „die uns von Anfang an das Gefühl gegeben hat, an diesem Standort willkommen zu sein“, so Wortmann. Die Nachbarn hatten den Bewohnern zum Einzug einen Baum gespendet. Auch die Karol-Marynski-Stiftung sowie die Domus Caritas als institutionelle Nachbarn hatten das Bauvorhaben von Anfang an unterstützt.

Nachbarschaft

Die Planung hat wesentlich auch vom „fachlichen Input“ der Bereichsleiterin Inge Wedmann-Pelka und des verbandseigenen Architekten profitiert. Wedmann-Pelka hat ihre Expertise nun schon zum dritten Mal in ein Neubau-Projekt des Wohnens in der Tectum Caritas einbringen können.

Der Bewohnerbeiratsvorsitzende Nico Spalek bedankte sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die gute Unterstützung, besonders in der schweren Zeit der Corona-Pandemie. Er hob hervor, dass die Mitarbeiter sich stets viel Zeit für die Anliegen der Bewohner nehmen und sie sehr gut begleiten.

Bürgermeister Karl Reinke, betonte in seinem Grußwort, dass das neue Wohnhaus der Tectum Caritas zur Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen beiträgt.

Schlüsselübergabe

Die symbolische Schlüsselübergabe durch den Architekten Klaus Tombrock an Einrichtungsleiter Jonas Röttgering durfte nicht fehlen. „Unter erschwerten Bedingungen haben Sie es geschafft, ein Zuhause für die Bewohnerinnen und Bewohner zu schaffen und Wegbegleiter für ein neues Leben außerhalb des Elternhauses zu sein“, richtete Röttgering seinen Dank an die Mitarbeiter.