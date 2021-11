Mehr Sicherheit für Radler

Alles andere als optimal ist derzeit die Situation für Radfahrerinnen und Radfahrer, die die Laerstraße ab dem Kreisverkehr Auf dem Schild bis etwa in Höhe der Einfahrt zur Lindenstraße nutzen. Deshalb wurde bereits im Zuge der Diskussion um das Projekt „Altenberge 2030“ das Ziel formuliert, „die Attraktivität für Fußgänger und Radfahrer zu steigern“, blickte Sebastian Nebel, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, am Mittwochabend während einer Infoveranstaltung zur Umgestaltung der Laerstraße auf die Entstehungsgeschichte. Im Frühjahr 2022 soll mit „minimalistischem Aufwand“ versucht werden, so Thomas Rakel vom Planungsbüro Hahm, die Situation für Radler zu verbessern. „Dort zu fahren, macht wenig Spaß und ist gefährlich“, ergänzte Nebel.

