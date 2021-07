Mischwasserkanal hält Regenmassen nicht Stand

Die kräftigen Regenschauer, die in der vergangenen Woche in Altenberge herunterkamen, haben für eine unliebsame Überraschung gesorgt. Direkt neben der Kita „Pusteblume“ am Spatzenweg trat ein großes Loch zu Tage – und in etwa drei Metern Tiefe war die Ursache zu finden: Der Mischwasserkanal war durchgebrochen. Das Loch wurde zunächst von Mitarbeitern des Bauhofes abgedeckt und mit Absperrungen versehen.

