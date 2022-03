Mit Elan in die Zukunft

Corona bremste die Altenberger Heimatfreunde zwar, doch ihr Tatendrang ist trotzdem ungebrochen. Das zeigte sich während der Jahreshauptversammlung in der Ratsschänke Bornemann. Dort listete Vorsitzender Franz Müllenbeck die nächsten Veranstaltungen auf. Dazu gehört beispielsweise das Sommerfest im Juni, am 12. August die Einweihung der neuen Holzschuhmacherwerkstatt und eine Neuauflage des Weinfestes.

Einiges tat sich seit 2019 beim Heimatverein Altenberge. Vorsitzender Franz Müllenbeck brachte es während der Jahreshauptversammlung am Samstag in der Ratsschänke Bornemann auf den Punkt. In besagten Zeitraum fielen unter anderem ein Weinfest, der Bau der Remise, der Einbau einer Luftfilteranlage in Stenings Scheune und die Einweihung der großen Weihnachtspyramide.

Corona bremste die Heimatfreunde zwar, doch ihr Tatendrang ist ungebrochen. Ein Konzert mit der A-Capella-Formation „6-Zylinder“ ist in Planung, ebenso ein „Jass-Spätschoppen“. Im Juni soll das Sommerfest stattfinden, am 12. August (Freitag), stehen die Einweihung der neuen Holzschuhmacherwerkstatt und am 13. August (Samstag) eine Neuauflage des Weinfestes auf dem Programm.

Ganz aktuell: Am kommenden Wochenende (2./3. April) lädt der Heimatverein zum Spielewochenende in die Gooiker Halle ein.

Durch die Pandemie verschoben sich die Wahlen eines Teils des Vorstandes von 2021 auf 2022. Um im Turnus zu bleiben, sind die Gewählten jetzt für drei Jahre im Amt. Werner Witte bleibt 2. Vorsitzender, auch Schriftführer Thomas Harbich wurde in seiner Position bestätigt, genauso wie der 2. Kassierer Wolfgang Henschel. Ebenfalls wählte die Versammlung die Beisitzer Susanne Opp Scholzen, Friedhelm Greiwe und Manfred Leuker erneut in ihr Amt.

Auf eigenen Wunsch scheidet Paul Hagelschuer aus. „Er war immer zur Stelle“, betonte der Vorsitzende, „sei es bei Dorf- und Eiskeller- und Kirchenführungen, beim Plattdeutschen Lesewettbewerb, als Übungsleiter und Jury oder auch als Nikolaus.“

„Ich hab` das gerne gemacht“, betonte Hagelschuer, der für den Verein nach wie vor ansprechbar bleibt. Auch Kassierer Josef Rolver stellte sich nicht wieder zu Wahl. „Du hattest alle Zahlen immer parat“, betonte Müllenbeck und hob die außerordentliche Kompetenz des scheidenden Kassierers hervor.

Zur neuen Kassiererin wählten die Heimatfreunde Petra Leuker. Felicitas Plettendorf ist ab jetzt Mitglied des erweiterten Vorstands. In dieser Funktion in der Abteilung Genealogie des Museums aktiv.

Gertrud Feld scheidet nach 28 Jahren aus. Werner Witte hielt die Laudatio auf das Beiratsmitglied. „Als 1994 das Heimathaus Kittken hergerichtet wurde, warst du von diesem Zeitpunkt an der gute Geist des Hauses“, so der 2. Vorsitzende. Unter anderem entwickelte sie einen eigenen, sehr geschmackvollen Dekorationsstil. „Wir lassen dich ungern ziehen“, sagte Witte. Christel Deitmer wurde neu in den Beirat gewählt.

Der Internet-Auftrag des Heimatvereins zeigt sich jetzt in aufgefrischter Form. Der Verein ist jetzt auch in den sozialen Medien facebook und instagram präsent.