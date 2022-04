Mit Gebrauchsanweisung

Das Online-Angebot der Gemeinde umfasst jetzt auch eine eigene App. Damit können die Nutzerinnen und Nutzer über ihr Smartphone zum Beispiel Straßen- und Gehwegschäden melden, der Gemeindeverwaltung anzeigen, wenn auf einem der Spielplätze ein Spielgerät defekt oder an einem Weg eine Straßenbeleuchtung ausgefallen ist.

Die Gemeindeverwaltung hat in den vergangenen Monaten ihr Online-Angebot für Bürgerinnen und Bürger deutlich verbessert. Dazu gehört nicht nur die Optimierung des Online-Formularservice (in einigen Fällen bereits mit Bezahlfunktion), der Altenberger Tipp im Digitalformat, eine verbesserte intuitive Menüführung und die Möglichkeit zum barrierefreien Surfen, sondern ab sofort auch die neue Altenberge App, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Viele Möglichkeiten

Nutzerinnen und Nutzer können mit dieser App über ihr Smartphone zum Beispiel Straßen- und Gehwegschäden melden, der Gemeindeverwaltung anzeigen, wenn auf einem der Spielplätze ein Spielgerät defekt oder an einem Weg eine Straßenbeleuchtung ausgefallen ist. Außerdem ist es jetzt möglich, online über die App oder die Homepage der Gemeinde Termine mit dem Bürgeramt zu vereinbaren.

Bei der Auswahl des Vorgangs, zum Beispiel die Ummeldung eines Wohnsitzes oder die Beantragung eines neuen Passes wird direkt angezeigt, welche Dokumente für das Anliegen mitgebracht werden müssen, welche Gebühren fällig werden und wie lange die Angelegenheit voraussichtlich dauert. Darüber hinaus verfügt die Altenberge App über einen Veranstaltungskalender, der den ehemaligen Altenberger Tipp ersetzen wird. Gemeindetermine werden darüber sogar buchbar sein und natürlich werden auch alle aktuellen Nachrichten der Gemeindeverwaltung in die App übertragen. Hierfür ist auch eine push-Benachrichtigungsfunktion verfügbar.

“Progressive Web-App“

Wichtig bei der Installation der App: Die Altenberge App findet sich in keinem App-Store, denn es handelt sich nicht um eine eigene Anwendung, sondern um eine sogenannte „progressive Web-App“. Sie wird einmalig im Browser des Smartphones über die Adresse app.altenberge.de aufgerufen und der typische App-Button dann „dem Bildschirm hinzugefügt“. Auch von der Startseite der Gemeinde-Homepage ist die App direkt anwählbar.

Installations-Anleitung

Bonus: eine Installations-Anleitung liefert die Gemeindeverwaltung auf diesem Weg gleich mit. Die progressive Web-App bietet der Gemeindeverwaltung den Vorteil, dass sie direkt aus der Homepage heraus gesteuert wird und kaum zusätzlichen Personalstunden bindet. Für den „User“ ist sie zwar nicht offline nutzbar, verbraucht dafür aber so gut wie keinen Speicherplatz.

Ohne fremde Unterstützung ließ sich der Auftritt der Gemeinde nicht realisieren. Die Firma 361gradmedien aus Nottuln hat die Homepage, die App und auch den Veranstaltungskalender erstellt und eingerichtet.

Für Fragen zur App oder auch bei Schwierigkeiten mit der Installation steht die Digitalisierungsbeauftragte der Gemeinde Altenberge, Pia Spieker, unter Telefon 0 25 05/82 69 zur Verfügung.