Mit Tempo 214 über die B 54

Zwei Raser hat die Polizei am Sonntag auf der Bundesstraße 54 gestoppt. Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Steinfurt führte dort am Sonntag Geschwindigkeitskontrollen durch. Dafür nutzten die Beamten ein mit moderner Technik ausgestatteten zivilen Funkstreifenwagen. Gegen 9.15 Uhr fiel den Polizisten in Höhe der Anschlussstelle Altenberge ein Pkw der Marke Opel auf, der in Fahrtrichtung Gronau unterwegs war. Die Beamten verfolgten das Fahrzeug und stellten dabei die gefahrene Geschwindigkeit fest. Bei zugelassener Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern wurde der Opel mit 180 über eine Strecke von nahezu zwei Kilometern gemessen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Nach Abzug der gesetzlich festgelegten Toleranzen warfen die Beamten dem Fahrer des Opels eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 71 Stundenkilometern vor.

Bußgeldverfahren wird für die Fahrer teuer

Etwa drei Stunden später erregte ein Audi das Interesse der Beamten. „Dieser fuhr von Ochtrup in Richtung Münster mit abgelesenen, unglaublichen 214 Stundenkilometern“, teilte die Polizei am Montag mit. Auch hier war eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h zugelassen. Wie vorgeschrieben, zogen die Beamten die Toleranzwerte ab. Danach blieb eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 102 Stundenkilometern übrig. „Beide Pkw-Fahrer müssen bei dem anstehenden Bußgeldverfahren mit einem Bußgeld in Höhe von 1400 Euro rechnen“, so die Polizei. Dazu kommen ein dreimonatiges Fahrverbot und drei Punkte in Flensburg.