Mit Tempo durch die Welthits

Die 6-Zylinder sind am 10. Juni (Freitag) zu Gast in Altenberge: Sie treten auf dem Gelände des Heimatvereins auf.

„Die Zuschauer dürfen sich auf Vokalkunst der Extraklasse freuen“, sagt Franz Müllenbeck, Vorsitzender des Heimatvereins, wenn er auf den 10. Juni (Freitag) blickt: Dann treten auf dem Gelände zwischen Stenings Scheune und dem Heimathaus die 6-Zylinder auf. Der Vorverkauf startet am Samstag (21. Mai) in der Altenberger Buchhandlung am Marktplatz, so Müllenbeck. Der Eintritt beträgt 20 Euro.

Welthits

Seit über 30 Jahren Jahren sind die 6-Zylinder mit verschiedenen Programmen und dem unverwechselbaren Sound Garanten für „Spaß, Können und Humor“, ist einer Ankündigung zu entnehmen. Das Repertoire der Vokalakrobaten umfasst neben kreativen Eigenkompositionen auch arrangierte Coverversionen und besticht durch musikalische Vielfalt: In rasantem Genre-Wechsel zwischen Pop, Rock, Country, Blues, Jazz, Funk und Schlager geht es durch die Welt der Hits. Abwechslung und Kontraste sorgen immer wieder für Überraschungen, kündigt der Heimatverein an.

Sommerabend

Für das Open-Air-Konzert werden die fünf Mitglieder der 6-Zylinder unter anderem Songs aus dem Programm „Jetzt auch konisch!“ präsentieren. Highlights aus früheren Programmen gibt es auch. „Das Publikum kann sich auf einen unterhaltsamen Sommerabend mit den 6-Zylindern freuen“, ist sich Franz Müllenbeck sicher.