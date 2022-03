Mitglieder setzen auf bewährte Kräfte

Die Geschicke des Unterhaltungsverbands Steinfurter A liegen weiterhin in den bewährten Händen von Wilhelm Kamphues aus Altenberge und Martin Schulze Lohoff aus Laer. So haben die Mitglieder den Verbandsvorsteher und seinen Stellvertreter während einer gemeinsamen Sitzung des Verbandsvorstandes und des Verbandsausschusses, die in der Altdeutschen Schänke Smeddinck in Laer stattfand, in ihren Ämtern bestätigt. Erster Gratulant der beiden Männer an der Spitze war Verbandsrechner Josef Werger aus Altenberge, der die Wahlen auch leitete.

Die Geschicke des Unterhaltungsverbands Steinfurter A liegen weiterhin in den bewährten Händen von Wilhelm Kamphues aus Altenberge und Martin Schulze Lohoff aus Laer. So haben die Mitglieder den Verbandsvorsteher und seinen Stellvertreter während einer gemeinsamen Sitzung des Verbandsvorstandes und des Verbandsausschusses, die in der Altdeutschen Schänke Smeddinck in Laer stattfand, in ihren Ämtern bestätigt. Erster Gratulant der beiden Männer an der Spitze war Verbandsrechner Josef Werger aus Altenberge, der die Wahlen auch leitete. Glücklich zeigte er sich darüber, dass diese endlich stattfinden konnten. Immerhin war die Amtszeit des Ausschusses bereits am 31. Dezember 2019 geendet. Doch wegen der Corona-Pandemie musste die Neuwahl um zwei Jahre verschoben werden.

Während der Zusammenkunft mussten auch die Ausschussmitglieder der Gruppen A und B sowie die Neubesetzung der Schauamtsmitglieder der Schaubezirke I bis VI vollzogen werden. Dabei zeigte sich, dass die Mitglieder in den Fällen, in denen eine Wiederwahl möglich war, verstärkt auf Kontinuität setzen.

Nicht mehr zur Wahl stand Franz Volkermann aus Laer, der sich nach 33-jähriger Tätigkeit als Ausschussmitglied verabschiedete. Ihm und Heinz Beckmann, der elf Jahre im Vorstand mitgewirkt hat, dankte Verbandsvorsteher Kamphues für ihren Einsatz mit einem Präsentkorb.

Den Wahlen und Ehrungen waren unter anderem die Berichte über die Prüfung der Haushaltsrechnungen 2017 – 2020 sowie der Bericht über die Wasserschauen vorausgegangen. Zudem ging es um den Haushaltsplan 2022 einschließlich der Festsetzung des C-Beitrags sowie die Aus­führung und Vergabe der Räumungs- sowie Zusatzarbeiten ab dem Jahr 2020.

Dem Unterhaltungsverband Steinfurter Aa gehören die Gemeinden Laer, Horstmar, Altenberge und Nordwalde sowie Steinfurt und Billerbeck an. Allerdings verfügen sie über unterschiedlich große Flächenanteile. „Insgesamt umfasst das Verbandsgebiet zirka 10 450 Hektar“, so Kassenverwalter Josef Werger. Innerhalb dieses großen Gebietes ist die 1968 gegründete Organisation für die Pflege und Unterhaltung aller Gewässer zuständig, die für die Entwässerung wichtig sind. Dazu gehören Bäche unterschiedlichster Größen, Gräben und als größter Vorfluter die Steinfurter Aa. Man müsse regelmäßig überprüfen, ob der Wasserabfluss reibungslos funktioniere. Im Rahmen der „Wasserschauen“ werde auch kontrolliert, ob die Gewässer vorschriftsmäßig naturnah unterhalten würden, so Werger. Zu den Pflege- und Räumungsmaßnahmen gehört auch das Mähen der Uferböschungen oder die Entfernung von Sand und Schlamm. Alle notwendigen Maßnahmen führt eine vom Verband beauftragte Firma durch. Finanziert wird der Unterhaltungsverband durch die Beiträge der Grundstückseigner im Außenbereich. Die Anlieger werden in verschiedene Gruppen eingeteilt. Zur Gruppe „A“ gehören Eigentümer von Grundstücken, die den Abflussvorgang besonders belasten. Gemeint sind hier die Gemeinden und Städte, da sie Kläranlagen betreiben, sowie Firmen, die Abwässer einleiten. Die größte Gruppe „C“ stellen aber die Landwirte, die auch den größten Beitrag einzahlen müssen.