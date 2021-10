Die Trauerbegleitgruppe bietet am 7. November einen Wanderung rund um Hansell an.

Zu einer besonderen Wanderung lädt die Trauerbegleitergruppe des Hospizkreises Altenberge am 7. November (Sonntag) ein.

„Zum wenig erbaulichen Wetter kommt hinzu, dass dieser Monat wie kein anderer der Monat der Besinnung und des Gedenkens ist. Dabei geht es häufig ums Gedenken an die Toten“, heißt es einer Pressemitteilung des Hospizkreises. Wandern ist für trauernde Menschen eine Möglichkeit, mit sich und ihrer Trauer in eine natürliche Bewegung zu kommen. Durch das Wandern können neue Wege des Ausdrucks und des Erlebens entdeckt werden.

Trost

Gemeinsam mit anderen Trauernden trifft sich die Gruppe am 7. November um 14 Uhr vor der Kirche in Hansell, um sich auf einen eineinhalbstündigen Weg rund um Hansell zu machen, der lichtvolle und tröstliche Momente schenken soll.

Im Zuhören, durch kurze Impulse, ob in anschließenden Gesprächen oder schweigend – die Bedürfnisse der Mitwanderenden entscheiden, wie sie diesen Weg für sich gestalten, in welcher Form sie am Leben der anderen Mitwanderer teilnehmen. Im Anschluss an die Wanderung besteht das Angebot, sich bei Kaffee und Kuchen im Pfarrheim zusammensetzen und austauschen.

Anmeldung

Die Trauerbegleitergruppe weist darauf hin, dass die Wanderung bei jedem Wetter stattfindet und festes Schuhwerk empfohlen wird. Die Einhaltung der 3 G-Regeln (geimpft oder genesen oder getestet) wird vorausgesetzt. Das Mitführen eines Mund-Nasen-Schutzes ist erwünscht.

Wegen entsprechender Planung werden Anmeldungen bis zum 2. November beim Hospizkreis, E-Mail: hospizkreis-altenberge@t-online.de, Telefon 02505/9383905, entgegengenommen. Falls eine Mitfahrmöglichkeit benötigt wird, kann dies bei der Anmeldung angegeben werden.