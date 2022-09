Montag wird geredet

In der Wohnung Zurholt an der Lindenstraße hat der Heimatverein sein Magazin eingerichtet. Jetzt soll er das Feld räumen. Die Gemeinde möchte in dem Haus eine Flüchtlingsunterkunft einrichten.

Die Wogen sollen am kommenden Montag geglättet werden. Wie Bürgermeister Karl Reinke in einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme ankündigt, findet am Nachmittag ein Gespräch mit dem Vorstand des Heimatvereins statt, um noch einmal über die von ihm angeordnete Räumung der Zurholt’schen Wohnung im Steine­museum an der Lindenstraße zu sprechen. Der Darstellung in seiner Erklärung, er habe das Gespräch mit Franz Müllenbeck gesucht, widerspricht allerdings der Heimatvereinsvorsitzende auf Nachfrage: „Wir hatten Donnerstag Vorstandssitzung. Da haben wir beschlossen, um die Sache nicht weiter eskalieren zu lassen, mit Karl Reinke zu reden. Daraufhin habe ich Freitagmorgen mit seinem Vorzimmer telefoniert.“