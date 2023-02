Motto wird abends gelüftet

Die Fünfte Jahreszeit geht in die heiße Phase, die Vorbereitungen für die Karnevalssitzung des Schützenvereins Grinkenschmidt laufen auf Hochtouren.

Bei den Sitzungen der Karnevalsgesellschaften St. Johannes und Entrup stimmten sich die Jecken aus Kümper, Waltrup und Hohenhorst schon auf ihren eigenen Höhepunkt ein: das karnevalistische Winterfest am 11. Februar (Samstag). Nach pandemiebedingter Pause geht‘s endlich wieder los. Das Programm startet um 19.11 Uhr im Saal Bornemann, Einlass ist ab 18.11 Uhr. Traditionsgemäß wird der Elferrat die Sitzung eröffnen. Man darf gespannt sein, was sich die Mädels und Jungs in diesem Jahr wieder ausgedacht haben, schreiben die Grinkenschmidter in ihrer Ankündigung. Die neue Regentin oder der neue Regent wurde bereits gewählt: Nach dreijähriger Amtszeit wird Prinzessin Judith I (Everhard) den Stab an ihre Nachfolgerin oder ihren Nachfolger weiterreichen.

Prinzessin Judith I.

Das Geheimnis um den Karnevalsprinzen sowie das diesjährige Motto werden aber erst am Abend gelüftet. Die Themen der vergangenen Jahre waren unter anderem „Grinkenschmidter Ritter“, der „ZDF Grinkengarten“ oder „Grinkenschmidter Jagdfieber“.

Die Karnevalisten freuen sich auf einen stimmungsvollen Abend mit Musik, Tanz und Humor, präsentiert von vereinseigenen aber auch externen Akteuren. Durch das Programm führen werden Daniel Erlemann und Markus Geuker. Zu den Höhepunkten der Sitzung zählt neben der offiziellen Proklamation mit Stabübergabe die Darbietung der „Choreofeen“, die ihren neuen Showtanz präsentieren werden. Mit Spannung erwartet werden auch die Auftritte von zwei Duos aus dem Verein, die erstmals auf der Bühne stehen werden.

Die Grinkenschmidter freuen sich auf viele verkleidete Närrinnen und Narren – das beste Einzel- und Gruppenkostüm werden prämiert. Gespannt dürfen alle Gäste auch auf die Wahl zum „Grinkenschmidter des Jahres“ sein. Geehrt wird eine Person, die sich in besonderer Weise für den Grinkenschmidter Karneval eingesetzt hat.

„Choreofeen“

Auch die anderen Altenberger Karnevalsvereine werden wie gewohnt mitfeiern. Im Anschluss wird DJ Mirko den Besuchern und Narren mit Karnevals- und Tanzmusik noch bis in die frühen Morgenstunden ordentlich einheizen. Um das leibliche Wohl kümmert sich das „Team Bornemann“ um Familie Niestegge.

Reservierungen nimmt Simon Kumpmann unter Telefon 0157 /74 20 44 69 (ab 18 Uhr) oder per E-Mail an simkum@web.de entgegen. Mögliche Restkarten gibt es an der Abendkasse.