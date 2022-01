Müllgebühren steigen

Die Gebühren für die Straßenreinigung sind gestiegen. Wer zum Beispiel an der Boakenstiege wohnt, der muss in diesem Jahr mehr zahlen als im Vorjahr.

Die Abfallgebühren in Altenberge steigen in diesem Jahr für einen „Musterhaushalt“ (120 Liter Restmüll-, 120 Liter-Papier- und 120 Liter Bio-Tonne) etwa um 6,3 Prozent. Im vergangenen Jahr waren dafür insgesamt 203,76 Euro fällig, in 2022 werden die Bürgerinnen und Bürgern in Altenberge mit 216,64 Euro zur Kasse gebeten. Die neue Gebührensatzung wurde in der jüngsten Ratssitzung einstimmig beschlossen.

216 Euro

Die Gebühren für die Abfallentsorgung mussten angehoben werden, da der Kreis Steinfurt diese deutlich angehoben hat: Der Sockelbetrag wurde von einem auf zwei Euro pro Einwohnerin oder Einwohner angehoben, so die Mitteilung der Gemeindeverwaltung. Die Kosten für Haus- und Sperrmüll steigen von 129 auf 132 Euro. Für den Bioabfall sind in diesem Jahr 12,5 Prozent mehr und für den Grünabfall 9,4 Prozent mehr zu zahlen.

Altpapier

Die Erhöhung der Müllabfuhr müsste nach Darstellung der Gemeinde eigentlich viel höher ausfallen. Da aber die Einnahmen für das Altpapier wieder steigen werden, und eine Entnahme aus der Sonderrücklage geplant ist, „fällt die Erhöhung nicht so erheblich aus“, heißt es in der Erläuterung zum Ratsbeschluss.

Ein Großteil der öffentlichen Straßen (Fahrbahn und Gehwege) ist aufgrund der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde den Eigentürmern der angrenzenden Grundstücke übertragen. Davon ausgenommen sind folgende Straßen: Bahnhofstraße (bis Ortsausgangsschild), Boakenstiege, Borghorster Straße (bis Haus Nummer 20), Königstraße (von der Bahnhofstraße bis Einmündung Hanseller Straße), Laerstraße (bis Einmündung Lindenstraße) und Münsterstraße (bis Einmündung Südstraße). Die Reinigung dieser Straßen erfolgt durch eine Firma aus Neuenkirchen. Die Kosten dafür steigen in diesem Jahr.

Für die 4,4 Kilometer lange Kehrstrecke müssen nun rund 5988 Euro pro Jahr gezahlt werden. Begründet wird diese Steigerung durch gestiegene Lohn-, Kraftstoff- und Reparaturkosten der Firma. In 2021 beliefen sich die jährlichen Kosten auf 5615,04 Euro.

Winterwartung

Die Winterwartung, insbesondere auch auf den Gehwegen der zuvor genannten Straßen, führen die Mitarbeiter des Bauhofes durch. Die Kosten sind auf die Anliegerinnen und Anlieger umzulegen, wobei der Gemeindeanteil mindestens zehn Prozent der Gesamtkosten betragen muss. „Die Kosten sind aufgrund der extremen Wetterlage stark gestiegen“, heißt es in dem Ratsbeschluss. So mussten im vergangenen Jahr für den Winterdienst auch Lohnunternehmen beauftragt werden. Dadurch sind nach Angaben der Gemeinde Mehrausgaben in Höhe von rund 10 000 Euro entstanden. Ab 2022 steigt nunmehr die Gebühr auf 2,33 Euro pro laufenden Meter. Im vergangenen Jahr waren es noch 1,65 Euro.

Immerhin: Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung werden in diesem Jahr nicht verändert. Die Benutzungsgebühr von derzeit 3,18 Euro pro Kubikmeter für Schmutzwasser und 0,52 Euro pro Kubikmeter Niederschlagswasser bleibt unverändert.