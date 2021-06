Musik auf dem Marktplatz

In diesem Jahr wird es nicht in gewohnter Form die Aktion „Music in the City“ der Musikschule Altenberge am letzten Tag vor den Sommerferien geben können. Durch die lange Zeit, in der der Unterricht nur online gegeben werden durfte und es auch lange nicht sicher war, ob überhaupt etwas stattfinden darf, war die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler nicht gut möglich. Aber sang- und klanglos verabschiedet sich die Musikschule dennoch nicht in die Ferien: Etwas früher und in kleinerer Form präsentiert sich die Musikschule, vertreten durch das Percussion-Ensemble, das vor Kurzem den Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ gewonnen hat, auf dem Marktplatz. Ab 16.30 Uhr werden dort am Mittwoch tolle Rhythmen zu hören sein, so die Musikschule.