Nach einem halben Jahr in Freiheit wieder in den Knast

Der 58-jährige, wohnungslose Angeklagte, der jüngst aus der Untersuchungshaft beim Schöffengericht in Rheine vorgeführt wurde, ist ein Kleinkrimineller, der viel Zeit in seinem Leben hinter Gittern verbracht hat und wahrscheinlich bis an sein Lebensende verbringen wird. Er wurde jetzt wegen versuchten Diebstahls von Kupferkabeln in Tateinheit mit Sachbeschädigung in Nottuln sowie Diebstahls mit Waffen (er hatte ein Messer in der Tasche), Fahrens ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz, Drogenbesitzes und Urkundenfälschung in Altenberge zu zwei Jahren ohne Bewährung verurteilt. Sein Verteidiger erklärte sein kriminelles Handeln aus der Not, das Amphetamin habe er nur als Schmerzmittel gebraucht.

