Naturwerkstatt kommt gut an

Mit Begeisterung kommen die Schulkinder der Kitas Moosstiege und Krüselblick in die Kulturwerkstatt Altenberge. „Naturwerkstatt“ steht auf dem Programm, ein wichtiger Baustein in der Bildung der Mädchen und Jungen. Es entstehen Insektenhotels und Blumenköpfe, Fossilien und fantastische Insekten mit den Künstlerinnen Martina Lückener, Monir Nikouzinat, Sven Leberer und Stefan Rosendahl.

Experimente

Dabei wird mit den unterschiedlichsten Materialien experimentiert, es wird spielerisch erklärt, warum Insektenhotels wichtig sind, wie Blumen wachsen und was es für unterschiedliche Insekten und Lebewesen gibt, die schützenswert sind. „Die Kitas machen eine sehr wertvolle Arbeit mit den Kindern, die wir sehr gerne unterstützen und kreativ begleiten“, so Susanne Opp Scholzen, Leiterin der Jugendkreativwerkstatt, in einer Pressemitteilung. „Es bringt Freude zu sehen, wie begeistert die Kinder sind.“

Auch Ramona Thünemann, Einrichtungsleitung beider Outlaw-Kitas, ist vom Projekt angetan: „Unsere Kita-Kinder wissen durch die wöchentlich stattfindenden Naturtage und die angebotenen Aktionen sehr genau, was die Natur und ihre vielen Insekten und Bienen schützt, weshalb sie an diesem Angebot großen Spaß haben.“

Insekten

Eine gelungene Kooperation, so sind sich Opp Scholzen und Thünemann einig. Finanziert wird das Projekt aus dem Kulturfonds der Gemeinde Altenberge und aus Eigenmitteln der Jugendkreativwerkstatt, die im vergangenen Jahr den Klimaschutzpreis der Gemeinde Altenberge gewonnen und für die Naturwerkstatt das Preisgeld mit eingesetzt hat. „Wir wissen, es ist wichtig, dass möglichst wenig Kosten für die Familien entstehen“, so Susanne Opp Scholzen.