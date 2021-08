Neue Projekte im Blick

Das Programm der Musikschule wird in den nächsten Tagen an alle Haushalte verteilt.

Endlich ist das Programm der Musikschule Altenberge fertiggestellt, gedruckt und wird in den nächsten Tagen an die Altenberger Haushalte verteilt. Dass es in diesem Jahr so spät erscheint, ist wieder einmal der Pandemie geschuldet, teilt die Musikschule mit. Viele organisatorische Dinge waren im Vorfeld nicht früher zu klären. Dozentinnen und Dozenten stehen teilweise nicht mehr zur Verfügung, da sie sich in der Zwischenzeit neu orientiert haben. „Auch die Raumsituation ist eingeschränkter, denn bald wird die Bauphase der neuen Grundschule beginnen“, so die Musikschule weiter.

Nichtsdestotrotz freuen sich die Verantwortlichen, dass sie zumindest ein kleines, aber feines Programm mit verschiedenen Angeboten im Bereich der musikalischen Früh- und Grunderziehung sowie auch diverse Tanzangebote zusammen stellen konnten.

Neu ist, dass die Kurse erst im Oktober beginnen, die Anmeldungen laufen ab sofort.

Für den Instrumental-Unterricht und die Ensembles gilt: Alle Interessierten dürfen sich sofort melden und es wir nach einem passenden Platz geschaut. Ein neues Band-Projekt soll in diesem Musikschuljahr ebenfalls an den Start gehen. Dafür können sich interessierte Instrumental-Schülerinnen und -Schüler anmelden. Begleitet und organisiert wird die „neue Band“ von dem Gitarrenlehrer Sebastian Dörries.

Dankbar ist der Vorstand der Musikschule über die zahlreichen Firmen, die durch eine Anzeige das Programmheft finanziell unterstützt haben und somit das Projekt ermöglicht haben.

Infos und Anmeldung unter Telefon 02505/6237414 oder online unter www.musikschulealtenberge.de.