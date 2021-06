Neuer Mischwasserkanal

Nichts geht mehr: Seit dem 25. Mai ist die Boakenstiege vom Kreisverkehr an der Münsterstraße bis zur Krüselstraße voll gesperrt. Seitdem haben die ersten umfangreichen Arbeiten begonnen. Im Zuge der Umgestaltung der Boaken­stiege steht zunächst die Kanalsanierung auf dem Programm. Dazu wurde bereits die komplette alte Fahrbahn entfernt. Nun geht es an die Verlegung der neue Rohre für den Mischwasserkanal. Die Arbeiten werden mehrere Monate in Anspruch nehmen. Voraussichtlich bis Oktober sollen die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt dauern. Im Zuge der Sanierung wird auch eine neue Bushaltestelle in Höhe des Jugendheims angelegt.