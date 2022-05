Neues Personal gesucht

Der Eiskeller der ehemaligen Bierbrauerei der Gebrüder Beuing aus dem Ende des 19. Jahrhunderts gehört wohl ohne Frage zu den wichtigsten und spektakulärsten Sehenswürdigkeiten der Gemeinde Altenberge. In der Sommersaison von Mai bis September bot der Heimatverein regelmäßig jeden Samstag und Sonntag Führungen an. Allerdings nur bis März 2020.

Dann zwang die Corona-Pandemie die Gemeinde als Eigentümerin, den Eiskeller und das darüber befindliche Museum für den Publikumsverkehr zu schließen. Allerdings konnten Interessierte sich bei der Gemeinde melden und eine Führung für einen bestimmten Termin buchen. Seit dem 1. Mai ist der Eiskeller wieder geöffnet – bis zum 30. September. Das allerdings nur jeden ersten Sonntag im Monat.

Führungen

An diesen Sonntagen bietet der Heimatverein auch Führungen an. Weiterhin sind Führungen außer der Reihe buchbar. „Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Team während der Coronazeit verloren. Die haben sich aus der Gruppe verabschiedet. Vor allem, weil der Treppenaufgang nicht gerade altersgerecht ist“, hebt Christel Deitmer die 40 Stufen der Spindeltreppe aus Metall hervor, die während einer Führungsetappe hoch und runter bewältigt werden müssen. Die 66 Jahre alte Rentnerin und ehemalige Bankangestellte gehört zu den jüngeren Eiskeller-Führerinnen und -Führer.

Museum

Bei der Premiere in diesem Jahr absolviert sie ihren Dienst mit Jürgen Bünstorf. Der pensionierte Hochschullehrer ist mittlerweile 86 Jahre alt, und seine Knochen sind auch nicht mehr die eines Mannes, der in seiner Lebensmitte steht. „Ich werde das hier auch nicht mehr lange machen können, obwohl mir das richtig viel Spaß macht“, sagt Jürgen Bünstorf. Auch Christel Deitmer wünscht sich weitere Mitstreiter in der Riege Eiskeller-Führerinnen und –führer.

Der Eiskeller ist am kommenden Sonntag (5. Juni) in der Zeit von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Wer sich im Eiskellerteam engagieren möchte, kann sich mit der Gemeindeverwaltung, Telefon 0 25 05/8 20, in Verbindung setzen.