Nicht so weit weg vom Schuss

Fünf Standorte für eine künftige Wohncontainer-Anlage für geflüchtete Menschen hatte die Gemeindeverwaltung zur Wahl. Zwei davon sind an der Soccerhalle und am Eingang des neuen Baugebietes „Bahnhofshügel“. Der Haupt-, Wirtschafts-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss entschied sich letztendlich für das neue Baugebiet.

Der Druck auf dem Wohnungsmarkt in Altenberge steigt. Die Zuweisung von Flüchtlingen, vor allem aus der Ukraine, wächst. Die Gemeinde hat große Probleme, die zugewanderten Personen unterzubringen. Es gebe noch einen Puffer, also verfügbaren Wohnraum für etwa 30 Flüchtlinge. „Wir müssen aber auch darauf achten, dass es wieder Möglichkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt in Altenberge gibt“, erläuterte Ordnungsamtsleiterin Ingrid Menden im jüngsten Haupt-, Wirtschafts-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss.