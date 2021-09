Er ist nicht wieder zu erkennen, der Treppenaufgang von der Borghorster Straße hinauf zur Pfarrkirche St. Johannes Baptist. Sichtlich zufrieden war das Trio aus der Gemeindeverwaltung, Bürgermeister Karl Reinke sowie Thomas Mücke, Fachbereichsleiter Gebäudeunterhaltung, und Sebastian Nebel (Wirtschaftsförderung), als es nach Abschluss der Arbeiten das Schmuckstück präsentierte. „Anfang Juni starteten die Arbeiten“, blickt Thomas Mücke zurück. Vor wenigen Tagen erfolgte von Seiten der Gemeinde die Abnahme. Für rund 190 000 Euro wurde die marode Treppenanlage entfernt und durch eine komplett neue ersetzt.

Beleuchtung

Die Treppenstufen wurden beidseitig mit Betonwinkelstützen eingefasst. Des Weiteren wurden 20 Betonblockstufen in einer Breite von etwa 3,55 Meter verlegt. Auf den Zwischenpodesten liegt analog zum Marktplatz Klinkerpflaster. Neu ist zudem ein mittig geführter Handlauf aus Edelstahl. Das Besondere: Unterhalb des Handlaufs ist eine LED-Beleuchtung integriert. Diese ist analog zur Straßenbeleuchtung geschaltet. „Die Lichtstärke kann auf Wunsch sogar gedimmt werden“, so Thomas Mücke. Außerdem wurde beidseitig der neuen Treppenanlage eine Buchenhecke gepflanzt.

Altenberge 2030

Dass die Corona-Krise für manche Baumaßnahme förderlich war, zeigt sich im aktuellen Fall. Ursprünglich war die Gemeinde von einem 50-prozentigem Förderanteil des Landes ausgegangen. Aufgrund der Corona-Lage hatte die Landesregierung weitere Programme aufgelegt, sodass nun sämtliche Kosten übernommen werden, erläuterte Sebastian Nebel.

190000 Euro

Überprüft wurde auch, ob eine Rampe angelegt werden könne. Das mache wenig Sinn, wie Thomas Mücke erläuterte Das Gefälle beziehungsweise die Steigung betrage durchschnittlich 12,9 Prozent.

Für Menschen mit Sehbehinderungen sei die neue Treppenanlage allerdings nun wesentlich besser zu nutzen, so Karl Reinke, da unter anderem die Trittlängen zwischen den Stufen verändert worden sei.

Bevor die Arbeiten überhaupt losgehen konnten, musste die Gemeinde Verträge mit den beiden Eigentümern der Fläche schließen. Denn der Treppenaufgang befindet sich auf zwei Privatgrundstücken. „Das verlief ganz unproblematisch“, sagte Sebastian Nebel.

100-Prozent-Förderung

Die neue Treppenanlage ist ein Baustein des Integrierten Gemeindeentwicklungskonzeptes „Altenberge 2030“, in dem verschiedene Vorhaben in den nächsten Jahren beschrieben werden – von der Marktplatzneugestaltung bis hin zum Treppenaufgang an der Borghorster Straße.