Werbegemeinschaft verschiebt Ausbildungsbörse und Unternehmerfrühstück

Altenberge

Die Werbegemeinschaft sagt die nächsten beiden Veranstaltungen aufgrund der Coronalage ab. Dazu gehört zum einen die Ausbildungsbörse, die für den 11. und 12. März geplant war. Zum anderen findet das neu ins Leben gerufene Unternehmerfrühstück am 23. März nicht statt. Nachgeholt werden soll es am 1. Juni – dann bei der Firma Systemtechnik Jüke, so der Vorsitzende Norbert Fieke.

Von Rainer Nix