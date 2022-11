Nikolaus legt Frühschicht ein

Er ist ein Klassiker, eine Traditionsveranstaltung, ein Selbstläufer und damit aus dem Altenberger Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. Und da der Vorstand der Werbegemeinschaft genau weiß, was er an seinem Nikolausmarkt hat, schraubt er auch nicht groß am Konzept herum. Motto: „Never change a winning team.“ So wird das Altenberger Glühwein-Hochfest vom Programm her wie gewohnt am 26. und 27. November, also am ersten Adventswochenende, über die bekannte Bühne gehen. Die wird aber, damit sind wir bei der augenscheinlichsten Änderung, diesmal auf dem neugemachten Marktplatz stehen.

Musiker gesucht

Nach der zweijährigen Pandemie-Pause sind sich Werbegemeinschaftsvorsitzender Norbert Fieke und seine Vorstandskollegen sicher, dass die Altenberger wieder richtig Lust auf die Freiluft-Einstimmung in die Weihnachtszeit haben werden. Die Kinder sowieso. Denn natürlich legt der heilige Mann für die Altenberger eine Frühschicht ein und spannt seine Pferde eine Woche vor dem 6. Dezember an, um auf dem Marktplatz seine Tüten an den Nachwuchs zu verteilen.

Nikolaus

Knecht Ruprecht ist auch wieder dabei. Über den könnten wir hier eine Extra-Geschichte erzählen. Aber versprochen ist versprochen, die sollen die Hügeldörfler am Samstagabend selbst erleben. Für den feierlichen Auftritt des Nikolauses fehlt den Veranstaltern übrigens noch die passende Livemusik. Die Feuerwehrkapelle kann nicht. „Wenn es also eine Formation gibt, die einspringen könnte, bitte melden“, sagt Sebastian Nebel als Wirtschaftsförderer der Gemeindeverwaltung.

Die Stände auf dem Marktplatz werden in erster Linie wieder von den örtlichen Vereinen, Verbänden und Institutionen bespielt. Mit den bekannten Angeboten: Glühwein, Mandeln, Reibekuchen, Bratwurst und Bier, um nur einige Elemente des Kernangebots zu nennen. Auf der schon angesprochenen Bühne werden wieder die örtliche Musikschule sowie das Blasorchester aus Steinfurt für vorweihnachtliche Klänge sorgen.

Stromkosten

Die Werbegemeinschaft baut ein Zelt auf. Allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit ohne Heizung Und damit sind wir beim Thema Energiesparen. „Darüber haben wir uns angesichts der allgemeinen Lage natürlich auch unsere Gedanken gemacht“, so Vorsitzender Norbert Fieke. Ergebnis: Erstmalig werden die verbrauchten Kilowattstunden genau mit den Beschickern abgerechnet. Sebastian Nebel: „Bislang hat die Gemeinde die Stromkosten übernommen.“ Und die Verbräuche seien nicht von Pappe gewesen. Der Vorstand geht davon aus, dass der „Appell“ ans Portemonnaie der Vereine zu einem moderaten Energieverbrauch führt.

Wertmarken

Noch ein paar harte Fakten: Der Nikolausmarkt findet am 26. November von 15 bis 22 Uhr und am 27. November von 11 bis 19 auf dem Marktplatz statt. Der heilige Mann hat am Samstag um 17 Uhr sein Gastspiel. Die Marken für die Tüten sind für drei Euro bei der Kreissparkasse und Martins Schreib und Spiel an der Kirchstraße zu bekommen.