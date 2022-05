Von den Tätern fehlt weiterhin jede Spur

Nach Automatensprengung in der Volksbank-Altenberge

Altenberge

Auch drei Monate nach der Sprengung eines Geldausgabe-Automatens in der Volksbank-Filiale an der Borghorster Straße fehlt von den Tätern noch jede Spur, so die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung. Auch die Sanierung des Geldinstituts ist noch nicht abgeschlossen.

Von Martin Schildwächter