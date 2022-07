Nonna Maria hat es gefallen

„Die Kunden mögen es“, sagt Federico Fontanella. Sie mögen sein Eis, das es seit Kurzem nicht nur in seiner Eisdiele, sondern auch im Altenberge Edeka-Markt zu kaufen gibt.

Ehepaar Fontanella verkauft ihr Eis jetzt auch in Supermärkten

Die Geschäftsidee kommt an: Federico und Maria Fontanella verkaufen mittlerweile ihr Eis in vier Supermärkten. Dafür müssen im Eislabor Sonderschichten gefahren werden.

Nonna Maria hat die pastellfarbenen Becher noch gesehen, bevor sie kurz nach ihrem 100. Geburtstag verstorben ist. „Und sie haben ihr gut gefallen“, erzählt Federico Fontanella. Die Zustimmung seiner Oma war dem Altenberger Eisdielen-Besitzer sehr wichtig. Schließlich ist Nonna Maria Namensgeberin seiner jüngsten Geschäftsidee, die mittlerweile in vier Supermärkten in Altenberge und Münster zu finden ist. Dort verkaufen Federico und Maria Fontanella ihr Eisdielen-Eis in Bechern. Und die Bilanz nach den ersten Wochen fällt sehr positiv aus. „Die Kunden mögen es“, lacht Maria Fontanella.