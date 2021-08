Norbert Fieke neuer Vorsitzender

Norbert Fieke ist neuer erster Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Damit tritt er die Nachfolge von Bernhard Bäumer an, der insgesamt 14 Jahre an der Spitze der Kaufmannschaft stand. Bereits seit Anfang dieses Jahres war Fieke kommissarischer Vorsitzender. Zudem wurden zahlreiche Vorstandsmitglieder verabschiedet, darunter Anke Röwe, die 22 Jahre lang bei zahlreichen Aktionen dabei war.

Ob Weihnachtsmarkt oder Maibaumaufstellen – Bernhard Bäumer war der Motor der Altenberger Werbegemeinschaft. Er packte mit an, wenn es erforderlich war und trieb „seine“ Mitglieder immer wieder nach vorne, um sich für Altenberge zu engagieren: Bernhard Bäumer, der insgesamt 14 Jahre Vorsitzender der Kaufmannschaft war, tritt nun kürzer. Am Donnerstagabend, während der Jahreshauptversammlung der Kaufmannschaft im Feuerwehrgerätehaus, folgte der Abschied. Norbert Fieke, der bereits seit Anfang dieses Jahres kommissarisch das Amt von Bäumer übernommen hatte, wurde von den Mitgliedern einstimmig an die Spitze der Werbegemeinschaft gewählt.