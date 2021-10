Nur der Nikolaus kommt nicht

Im vergangenen Jahr musste der Nikolaus-Markt, organisiert von der Werbegemeinschaft, ausfallen. Vor zwei Jahren musste die beliebte Vorweihnachts-Veranstaltung auf dem Parkplatz vor dem Bürgerhaus verlegt werden. In wenigen Wochen kehrt der Nikolausmarkt, der in diesem Jahr unter dem Namen Weihnachtsmarkt stattfindet, wieder an seinem alten Standort zurück: Erstmals nach der Neugestaltung des Marktplatzes werden dort am 27. und 28. November (Samstag/Sonntag) etwa 25 bis 30 Stände aufgebaut und der gemütliche Bummel kann starten.

Weihnachtsmarkt mit Kreativmarkt

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am 27. November um 15 Uhr (Ende 22 Uhr) durch Norbert Fieke, dem ersten Vorsitzenden der Kaufmannschaft, und Bürgermeister Karl Reinke. Anschließend werden Mitglieder der Musikschule Altenberger bis 17 Uhr für adventliche Stimmung sorgen. Verzichtet wird in diesem Jahr auf den Nikolausbesuch. „Leider müssen wir darauf verzichten“, sagt Vorstandsmitglied Sebastian Nebel. „Die dafür erforderlichen Auflagen wären zu aufwendig gewesen“, ergänzt Fieke. Ausfallen muss auch die Zeltparty am Samstagabend.

Am Sonntag ist der Weihnachtsmarkt von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Den musikalischen Part übernimmt in gewohnter Weise das Blasorchester Steinfurt (14 bis 17 Uhr). Erfreut ist der Vorstand der Werbegemeinschaft, dass kein Einweggeschirr verwendet wird. Dafür wurde das Spülmobil der Kolpingsfamilie Emsdetten gebucht. Dort kann Geschirr innerhalb von 60 Sekunden bei 75 Grad gespült werden, so Sebastian Nebel. Alle Stände können von diesem Service kostenlos Gebrauch machen.

Bewährt und beliebt hat sich der an beiden Tagen parallel stattfindende Kreativmarkt im Rathaus. Dort sind bereits einige Plätze vergeben. Wer daran noch teilnehmen möchte, kann sich an Marion Schwabbauer wenden, die die Organisation inne hat. Sie nimmt Anfragen per E-Mail an marionschwabbauer@yahoo.de oder unter Telefon 0152 / 37 30 68 63, entgegen.

Anmeldungen

Auch für den Marktplatz können sich Vereine, Verbände und weitere Interessierte für einen Stand anmelden. Dafür gibt es auf der Homepage der Werbegemeinschaft ein entsprechendes Formular. Zugesagt haben bislang beispielsweise der Hospizkreis, die St.-Johannes-Bruderschaft und die Kolpingfamilie.

Apropos Corona: Für den Kreativmarkt wird es eine Einlass-Kontrolle (3-G-Regel) geben. Auch für den Besuch des Weihnachtsmarktes auf dem Marktplatz gilt die 3-G-Regel. Wie schon beim „Moonlight-Shopping“ setze die Werbegemeinschaft Personal ein, das stichprobenartig Kontrollen durchführen werde, so Fieke.