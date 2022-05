Nur Radler kommen vorbei

Altenberge

Die ersten Meter des Rad- und Gehweges an der L 510 in Richtung Nienberge sind bereits abgefräst. Die Arbeiten sollen etwa drei Monate dauern. Für diesen Zeitraum ist die Landstraße für Pkw gesperrt. Die Planungen für die Veloroute sind davon unberührt, so die Gemeinde

Von Martin Schildwächter