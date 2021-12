Es weihnachtet sehr beim Heimatverein im Hügeldorf. Bis zum Fest stehen mehrere musikalische Events auf dem Programm. Nach Jazzmusik mit Kettel am Freitag ging´s am Samstag mit dem Kiepenkerlchor Nordwalde im offenen Zelt gleich weiter. Hörenswert war die feine Auswahl plattdeutscher Weihnachtslieder, sehenswert auch das festliche Ambiente mit toller Illumination des Vereinsgeländes am Heimathaus mit der großen Weihnachtspyramide.

Weihnachtspyramide

Die Weihnachtslieder textete größtenteils Liesel Harlake aus Saerbeck um, eine Expertin auf diesem Gebiet. So erklangen aus dem Hochdeutschen bekannte Stücke im neuen Gewand. „Alle Jahr oh Wunner“, „An Wiehnachtsbaume“, „Oh Dannebaum“ und anders heißen sie auf Platt und es ist nicht schwer zu erraten, welche bekannten Lieder dahinter stecken. Am vergangenen Wochenende durften die Temperaturen mit Recht winterlich genannt werden, doch das Publikum wärmte sich mit Glühwein auf. Für den kleinen Hunger lagen Bratwürste auf dem Grill.

Boney M.

„Wir singen auch modernere Stücke, etwa ‚Mary´s Boy Child‘ von Boney M, natürlich auf plattdeutsch“, sagte Chorleiter Reinhold Kortebrock, der vor 40 Jahren zu den Mitbegründern der Formation gehörte. „Oder auch das weltbekannte Weihnachtslied ,Feliz Navidad‘, was ich selbst umgedichtet habe.“ Andere Lieder zum Weihnachtsfest hat Chormitglied Heinz Dömer ins mundartliche transponiert. Auch den Titel „Fresenhof“ des Liedermachers Knut Kiesewetter, mit dem er 1976 einen seiner größten Erfolge feierte, hatten die Nordwalder im Gepäck.

651. Auftritt

„Heute ist unser 651. Auftritt, seitdem wir den Kiepenkerlchor ins Leben gerufen haben“, so Kortebrock. Leider, betont er, mussten drei große Konzerte wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Umso mehr freuten sich die Männer im typisch-westfälischen Outfit, am Samstag mit einem Live-Auftritt in Altenberge sein zu dürfen. „Leeder un Dönkes up Platt“ haben sich die Sänger auf ihre Fahnen geschrieben. Und so wurde nicht nur gesungen, darüber hinaus trugen sie manch kurzweiliges und amüsantes Geschichtchen vor. Das Motto lautet stets „Freude haben heißt Freude bringen“, daher ist die Gruppe weit über die Grenzen Nordwaldes hinaus unterwegs und überall gerne gesehen. Der damalige Landrat Thomas Kubendorff zeichnete die Kiepenkerle in 2009 für ihre Verdienste als Botschafter der plattdeutschen Sprache mit dem „Heimat- und Brauchtumspreis“ aus.