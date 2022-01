Orientierung geben

Berufsberaterin Mechthild Hüsken gibt Jugendlichen wertvolle Hinweise bei ihrem Weg in die Zukunft. Zahlreiche Jugendliche nahmen das Angebot im Jugendheim wahr.

Insgesamt eine Schülerin und acht Schüler machten sich auf den Weg zum KOT-Jugendheim an der Boakenstiege. Sie nahmen das Angebot der Agentur für Arbeit zu einem Gespräch mit Mechthild Hüsken wahr. Die Berufsberaterin der Agentur in Burgsteinfurt beantwortete zahlreiche Fragen in Richtung Zukunftsgestaltung.