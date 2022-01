Die Packstation war vor mehreren Wochen auf dem Aldi-Parkplatz aufgestellt worden. Nun ist sie in Funktion.

Enttäuscht waren viele Bürgerinnen und Bürger, dass die vor mehreren Wochen aufgestellte Packstation neben dem Aldi bislang noch nicht genutzt werden konnte. Doch seit dem vergangenen Donnerstag ist die Packstation am Aldi in Betrieb, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Post DHL.