Papa-Café und ein neuer Stilltreff

Eine große Anzahl an Angeboten für junge Familien und Schwangere bietet das Haus Kindertraum. In dem sitzen gerade Simon Voges mit Paul, Melanie Partzsch, Ina Dömer mit Wilma, Téuta Schmidt und Viktoria Borchardt-Ott sowie Ulrike Reifig. Sie alle wollen neugierig machen und laden ein.

Paul ist der Jüngste. Und er ist am lautesten. Ein Jahr ist er alt und genießt den Morgen mit Papa und den anderen sehr, wenn er auch kurz mal weint. Wilma ist schon fast drei. Sie hört die ganze Zeit aufmerksam zu, ist ganz leise. Mit auf der Decke am Boden im großen Raum des Hauses Kindertraum, Am Hang 5, knien und sitzen: Simon Voges, Melanie Partzsch, Ina Dömer, Téuta Schmidt und Viktoria Borchardt-Ott. Nicht zu vergessen: Auf einem Kinderstuhl am Tisch ist noch Ulrike Reifig zu sehen, die Vorsitzende des Familienbundes Altenberge, das unter anderem für das Haus Kindertraum verantwortlich ist. Ihnen allen ist es wichtig, die Angebote für Familien mit Kindern bis zu drei Jahren sowie für Schwangere wieder einmal ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken – und vor allem über Neues zu informieren.