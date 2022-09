Parkplätze bereiten Bauchschmerzen

An der Teichstraße soll ein Mehrfamilienhaus entstehen. Insbesondere die Frage der Parkplätze muss noch geklärt werden.

Ein grundsätzliche Ja, gefolgt von einem deutlichen Aber: Die Bauvoranfrage für ein Mehrfamilienhaus mit einem Ladenlokal an der Teichstraße sehen Politik und Verwaltung in Teilen kritisch. An der Hausnummer 9 möchte ein Investor ein Sechs-Parteien-Haus errichten. Im Erdgeschoss soll außerdem ein Ladenlokal von rund 50 Quadratmetern Größe Platz finden. Die heftigsten Bauchschmerzen bereitet den örtlichen Entscheidern die im Erdgeschoss geplanten Parkplätze. Nach Darstellung des zuständigen Fachbereichsleiters Christoph Rövekamp würden nach der beim Kreis Steinfurt eingereichten Bauvoranfrage drei Viertel der Grundfläche für das Abstellen der Autos verwandt. „Das sieht die Verwaltung als problematisch an“, stellte Rövekamp die Sicht des Rathauses dar. Nach den Vorgaben des geltenden Bebauungsplanes sei das nicht zulässig. Der Rest der nachzuweisenden Stellflächen soll im Innenhof des Neubaus angelegt werden.