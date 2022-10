Pausenraum für den Regen

Bislang ist es nicht mehr als ein verdammt großes Loch vor dem Hanseller Hügel. 30 Meter breit, 50 lang und drei Meter tief. Was die Bagger dort seit Anfang September in den fetten Picklehmboden geknabbert haben, wird einmal ein wesentlicher Baustein für den geordneten Abfluss von ungeordnet gefallenem Regenwasser in das neue Baugebiet Rönnenthal III und das bestehende mit Namen Eschhuesbach werden. Der zuständige Fachbereichsleiter bei der Gemeinde, Thomas Mücke, geht davon aus, dass dieses Regenrückhaltebecken im Frühjahr in Betrieb gehen kann.

