Perfekte Abstimmung

Werke von Haydn, Schubert und Mozart hatte am Samstag das „minx quartett“ in das Bürgerhaus mitgebracht. Außerdem ergänzte der Klarinettist Werner Raabe das Streichquartett bei zwei Stücken. Es war das 152. Kammerkonzert, veranstaltet vom Kulturring und das erste nach der Coronapause.

So kündigte Hans-Martin Schwindt (Violine) zu Beginn an, dass sie dem Publikum Gelegenheit zu einer kleinen Friedensmeditation geben möchten und daher mit dem Stück „Da pacem Domine“ des estnischen Komponisten Arvo Pärt, der als Vertreter der Neuen Einfachheit als einer der bedeutendsten lebenden Komponisten Neuer Musik gilt, beginnen.

Haydn

Ohne Klarinette ging es dann weiter mit Haydns Streichquartett G-Dur op.77 Nr.1. Interessant, wie sich im Teil „Allegro moderato“ die 1. Violine, gespielt von Sylvia Holzapfel, in der Melodieführung mit dem Cello, gespielt von Alexander Mrowka, abwechselte. Nach dem geruhsamen „Adagio“ durften die Zuhörerinnen und Zuhörer über die Exaktheit staunen, mit der die vier Musiker, zu denen noch Torsten Schmidt (Viola) gehörte, die schnellen Teile im „Menuett – Trio. Presto und Finale. Presto beherrschten. Die 32tel Notenläufe sprudelten nur so aus den Saiten. Das kann ausschließlich funktionieren, wenn alle in höchstem Maße aufeinander eingespielt sind. Dafür gab es dann auch einen langen Applaus des begeisterten Publikums.

Düster kam die Stimmung bei Schuberts Streichquartett d-moll, op posth. über. Gespielt wurde der 2. Satz „Der Tod und das Mädchen“.

Streichquartett

Nach der Pause ergänzte die Klarinette das Quartett bei Wolfgang Amadeus Mozarts Klarinettenquintett A-Dur, KV 581 in vier Sätzen für Streicher und Klarinette. Es ist das erste Klarinettenquintett und gilt als Meisterwerk der Kammermusik Die Besucher und Besucherinnen bedankten sich mit reichlich Applaus für das Konzert.