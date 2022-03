Perfekte Landung

Nach mehreren Stunden ist das Kreuz am Haken und bereit zum Abtransport. Daumen hoch: Janis Weber (r.) und Daniel Stergar kurz vor dem Abheben des Korbes.Nach mehreren Stunden ist das Kreuz am Haken und bereit zum Abtransport. Daumen hoch: Janis Weber (r.) und Daniel Stergar kurz vor dem Abheben des Korbes.Bernward Büsse (l.) und Marco Schomacher nahmen das Kreuz in Empfang.

Foto: mas