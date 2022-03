Perspektive vor Augen

Das Vereinsheim des TuS Altenberge bereitet „immer wieder Probleme“, sagt der TuS-Vorsitzende Dr. Thomas Keßler. So sei die Idee entstanden, es künftig in die Mitte des Sportzentrums zu platzieren.

Der Name sagt es schon, dass das Projekt nicht von heute auf morgen umgesetzt werden soll: „Vision Sportpark“. In der jüngsten Ratssitzung wurde dem vorgelegten Entwurf zur Neugestaltung des Sportparks Großer Berg zugestimmt. Das bedeutet, dass im Falle eines Falles fertige Pläne in der Schublade liegen, um das Projekt auch tatsächlich umsetzen zu können. „Wir sind froh, dass wir jetzt eine Perspektive haben“, sagt Dr. Thomas Keßler, erster Vorsitzender des TuS Altenberge, im Gespräch mit unserer Zeitung.