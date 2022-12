Kein Personal für geplante Kita am Bahnhofshügel: Pfarrgemeinde springt ab

Für die geplante Fünf-Gruppen am Bahnhofshügel muss ein neuer Träger gefunden werden. Die katholische Kirche sprang nun ab. Bürgermeister Karl Reinke ist zuversichtlich, schon in Kürze einen neuen Betreiber zu präsentieren.

Die Personal-Misere in den Kindertagesstätten trifft Altenberge jetzt mit voller Wucht. Die Pfarrgemeinde wird für die am Bahnhofshügel geplante Fünf-Gruppen-Anlage nicht die Trägerschaft übernehmen können. „Die Planungen für den Neubau werden aber nicht gestoppt“, betont Kirchenvorstand Stefan Evers. So soll der Neubau wie vorgesehen von einem Investor realisiert werden. Bürgermeister Karl Reinke ist optimistisch, dass kurzfristig ein neuer Betreiber für die Fünf-Gruppen-Anlage gefunden werden kann. Bereits am heutigen Donnerstag finden die ersten Gespräche mit potenziellen Bewerbern statt. Die Personalnot der Kirche hat auch Auswirkungen auf die Kita St. Nikolaus am Gründchen. Dort werden die Betreuungszeiten reduziert.