Pfeifen auf dem letzten Loch

Nach einem Jahr befindet sich die Orgelsanierung in St. Johannes Baptist auf der Zielgeraden. In dem Instrument treffen nun digitale Technik und traditionelles Handwerk aufeinander. Aber noch sind nicht alle Misstöne beseitigt.

Orgelsanierung in St. Johannes auf der Zielgeraden

Dieses Pfeifen geht durch Mark und Bein. Laut. Und brutal schrill. Tischlermeister Jan Martensen, an solche Misstöne durchaus gewöhnt, hält sich kurz die Ohren zu, ehe der, einer renovierten Kirchenorgel unwürdige, Alarmton jäh erstirbt. Dafür raschelt, rumpelt und hämmert es jetzt hinten im Pfeifenwald, während Martensen mit dem kleinen Schraubenzieher wieder in die Tiefen des alten Spieltischs oben auf der Empore abtaucht. „Die Kollegen finden einfach den Fehler nicht“, erläutert der erfahrene Mitarbeiter des Hamburger Orgelbauers Rudolf von Beckerath. Ein Ventil einer Pfeife ist undicht. Und da hilft nur, es nach jedem Reparaturversuch erneut einzubauen und anständig Luft durchzupusten, um zu hören, ob es jetzt dicht ist. Was es offensichtlich immer noch nicht ist.