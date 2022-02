Pkw brennt komplett aus

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Altenberge gegen 10 Uhr zu einem Pkw-Brand gerufen, der sich auf der K 50 (Bauerschaft Entrup) ereignete hatte. Dort war ein Mercedes- Kombi während der Fahrt von Greven in Richtung Altenberge in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Pkw bereits in Flammen.

Der Fahrer des Wagens gab nach Polizeiangaben an, dass der Motor plötzlich ungewöhnliche Geräusche von sich gab. Daraufhin stoppte der Mann das Fahrzeug auf dem Geh- und Radweg der K 50. Als der Fahrer sich zu einer nahe gelegenen Werkstatt gehen wollte, machte ihn ein Zeuge darauf aufmerksam, dass sein Fahrzeug Feuer gefangen hatte. „Glücklicherweise konnte der Fahrer das Fahrzeug noch auf den angrenzenden Radweg lenken und brachte sich selbst unverletzt in Sicherheit“, teilte die Polizei weiter mit. Über die Höhe des Sachschadens konnten die Beamten keine Angaben machen.

Die Feuerwehr Altenberge begann mit vier Einsatzkräften unter Atemschutz die Brandbekämpfung. Aufgrund der großen Hitze gerieten sogar Metallteile am Fahrzeug in Brand, die sich nur schwer löschen ließen, so Pressemitteilung der Feuerwehr. Erst nach 90 Minuten konnte die Feuerwehr den Brand komplett löschen und die Einsatzstelle räumen.

Während der Fahrzeugbergung blieb ein Löschfahrzeug noch vor Ort und kontrollierte, dass sich am Pkw kein neuer Brand entzündete. Während der Einsatzmaßnahmen blieb die K 50 voll gesperrt. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen.