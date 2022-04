Professionelle Bedingungen

Wie wäre es vielleicht mit einem Workshop „Sound-Design“? Was ist da alles möglich? Und schon sprudeln noch mehr Ideen. Susanne Opp Scholzen als Leiterin der Jugendkreativwerkstatt in der Kulturwerkstatt und Klaus Uhlenbrock von Karo-Pictures haben auf einmal 1000 Ideen. Man könnte eine Geschichte entwickeln, vertonen und verfilmen. „Bei uns gibt es eine Künstlerin, die Kostüme aus Papier herstellt“, erläutert Opp Scholzen. Die Requisiten ließen sich in der Kulturwerkstatt herstellen und Film sowie Vertonung in den Studios von Karo-Pictures. Da gibt es die professionelle Ausstattung.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie