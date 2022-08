Pumpen für die Fitness

Pumpen gehört zum Handwerk eines Feuerwehrmannes. Für die Aktiven der Altenberger Wehr bekommt der Begriff jetzt eine völlig neue Dimension. Künftig können sie für ihre körperliche Leistungsfähigkeit im Fitnessstudio „Inform“ Gewichte pumpen.

Die Gemeinde wird mit dem Unternehmen einen Rahmenvertrag schließen, der den Mitgliedern der Einsatzabteilung kostenfrei erlaubt, unter Anleitung zu trainieren. Wehrführer Guido Roters schätzt, dass so 20 bis 30 Kameraden von dem Angebot Gebrauch machen werden.

Fitnesskonzept

Es geht auf eine Idee der Feuerwehr zurück, den Raum der Jugendfeuerwehr im Gerätehaus in einen Trainingsraum umzuwandeln. Als Alternative zu diesem Fitnesskonzept hat die Verwaltung die Studios im Ort gebeten, ein Angebot für die Feuerwehrmitglieder einzureichen.

Wie Gemeindebrandin­spektor Guido Roters erläuterte, seien nach der Corona-Zeit, in der keine Übungen stattfinden konnten, „viele Kameraden auf dem Sofa sitzen geblieben“. Darum die Idee, mit dem Trainingsangebot für zusätzliche Motivation zu sorgen. Roters betonte, dass sich die Teilnehmer an dem neuen Angebot natürlich zu einer Mindestzahl an Fitness-Studio-Besuchen verpflichten müssten. Die Erfahrung werde dann zeigen, ob man in die eine oder andere Richtung nachsteuern müsse.

7000 Euro im Haushalt

Da die Gemeinde bereits 7000 Euro im aktuellen Haushalt für ein Fitness-Programm der Wehr veranschlagt hat, ist das „Pumpen“ für die Wehrmitglieder kostenlos. Sollte es zu einem Neubau des Feuerwehrgerätehauses kommen, betont die Verwaltung, werde eine erneute Absprache mit der Wehr erfolgen, ob ein eigener Fitnessraum für die Kameraden dann Sinn ergibt oder nicht.