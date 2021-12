Rampen-Frage bleibt weiter offen

Die Entscheidung darüber, ob auf dem Marktplatz dauerhaft eine Rampe installiert werden soll, ist nach wie vor offen: In der jüngsten Sitzung des Haupt-, Wirtschafts-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses fand keine Beratung statt. Aber: Im Haushalt, der am 17. Januar 2022 verabschiedet wird, ist die Rampe inbegriffen. Einstimmig beschlossen die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, vorsorglich 50.000 Euro für den Bau der Rampe in den Etat für das kommende Jahr einzustellen. Für den Fall der Fälle also, wenn sich die Mehrheit der Politiker für den Bau der Rampe entscheiden sollte.

